Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Akyol yönetimindeki 43 YC 130 plakalı otomobil, Emet-Tavşanlı kara yolu Günlüce köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ahmet Tunç'un kullandığı 43 ED 875 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Ayla, Figen, Sevil ve Hülya Tunç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA