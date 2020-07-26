Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
26.07.2020 01:09 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:46

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hakkı Bilgiç yönetimindeki 07 AJP 40 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolu Ada Mahallesi yakınlarında Mehmet Gümüşsay'ın kullandığı 43 PF 070 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Hakki Bilgiç ile aynı araçtaki Neslihan Kayadelen, Fatma, Neslihan ve Gülnur Melek Bilgiç, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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