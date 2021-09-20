Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Haberler | Güncel
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gediz- Kütahya Karayolu üzerindeki Yunuslar köyü yakınlarında meydana geldi. Muzaffer Şahin (50) yönetimindeki 64 AS 340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Sami Alaca yönetimindeki 43 SE 930 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Muzaffer Şahin, yanında bulunan kızı Fadime Şahin (20) ve yeğeni Demet Aksu (24) ile diğer otomobilin sürücüsü Sami Alaca yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çavdarhisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Fadime Şahin ile otomobil sürücüsü Sami Alaca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
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