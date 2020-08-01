Kütahya'da iki hırsızlık zanlısı tutulandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.
Tunçbilek Caddesi'ndeki bir evden 8 bin liralık ziynet eşyası çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin S.İ. ve boşandığı eşi A.D. olduğunu belirledi.
Şüphelilerin Aydın'ın Didim ilçesinde olduğunun belirlenmesi üzerine, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı.
Tavşanlı ilçesine getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların, Ege bölgesindeki 5 ayrı şehirde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.
Kaynak: AA