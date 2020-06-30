Kütahya'da iki bina karantinaya alındı
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Kütahya'da iki bina karantinaya alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kütahya'da iki bina karantinaya alındı
30.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:33

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Tavşanlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca iki binada 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz Hanımçeşme Mahallesi'nde bir binada, Ada Mahallesi'nde bir binada karantina uygulaması başlatılmıştır. Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla başlatılan karantina uygulaması 14 gün sürecektir." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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