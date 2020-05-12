Kütahya'da iki bina arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı Kütahya'da, iki bina arasındaki boşluğa giren ve orada sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kütahya'da, iki bina arasındaki boşluğa giren ve orada sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cemalettin Mahallesi Kobak Caddesi'nde bir yavru köpeğin, iki bina arasında sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin sıkıştığı yere ulaşabilmek için duvarı kırarak genişletti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda ekipler, köpeğe ulaştı. Yavru köpek sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılırken çevre sakinleri ekiplere teşekkür etti. Kaynak: AA