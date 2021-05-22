Kütahya'da iki araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Kütahya'da iki araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da iki araçta uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da polis ekipleri ve Motosikletli Yunus Timlerince durdurulan iki araçta, 1.98 gram bonzai, 0.52 gram metamfetamin, 1 adet Payp ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekipleri ve Motosikletli Yunus Timlerince durdurulan iki araçta, 1.98 gram bonzai, 0.52 gram metamfetamin, 1 adet Payp ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Merkez 75.yıl Mahallesinde durdurulan araç içinde yapılan kontrollerde 0.52gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi. Araç içinde bulunan G.Y. (27) ve F.Ç. (26) isimli şahıslar ele geçirilen maddelerle birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan Motosikletli Yunus Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde yapılan çalışmalar esnasında M.D. (36), İ.Ç. (45) ve H.Ö. (23) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 1.98 gram bonzai olarak tabir edilen narkotik madde ve İ.Ç. isimli şahsın yapılan üst aramasında 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, haklarında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için ilgili kısım ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da iki araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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