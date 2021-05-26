Kütahya'da iki araçta ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da iki araçta ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Kütahya'da iki araçta ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da polis ekipleri tarafından iki araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından iki araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda A.E.K. (28) isimli şahsa ait araçta yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet fişek, yine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde H.A.G. (32) isimli şahsa ait araçta ise 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 37 adet fişek ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da iki araçta ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile saldırdı
Son dakika haberleri... Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile saldırdı
Talihsiz kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde acımasızca öldürüldü
Talihsiz kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde acımasızca öldürüldü
Eski eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği 2 kişiyi vuran şüpheli tutuklandı
Eski eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği 2 kişiyi vuran şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Volkan Bozkır Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Sibel Can Ebru Gündeş Demet Evgar
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da iki araçta ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 23:40:30. #1.11#

title