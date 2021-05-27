Kütahya'da hortum cep telefonuyla görüntülendi

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesindeki boş arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesindeki boş arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çavdarhisar ilçesinde rüzgarlı havanın ardından boş bir arazide hortum oluştu. Hortum, yaklaşık 10 dakika sonra gözden kayboldu. Herhangi bir zarara yol açmayan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç