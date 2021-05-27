Kütahya'da hortum cep telefonuyla görüntülendi
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Kütahya'da hortum cep telefonuyla görüntülendi

Kütahya'da hortum cep telefonuyla görüntülendi
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesindeki boş arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesindeki boş arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çavdarhisar ilçesinde rüzgarlı havanın ardından boş bir arazide hortum oluştu. Hortum, yaklaşık 10 dakika sonra gözden kayboldu. Herhangi bir zarara yol açmayan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kütahya'da hortum cep telefonuyla görüntülendi
Kütahya'da hortum cep telefonuyla görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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