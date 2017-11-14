Kütahya'da Hırsızlık Operasyonu: 20 Kişi Gözaltında

KÜTAHYA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği, polislerin de destek verdiği operasyonda hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı, 3 ton çalıntı kablo ele geçirildi.



Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik kent merkezi ile Tavşanlı İlçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 19 işyeri ve evde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda çalıntı olduğu belirtilen yaklaşık 3 ton bakır kabloya el konuldu. Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ve hırsızlık malı satın aldıkları iddiasıyla 20 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



- Tahya