Kütahya'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı yönüne giden 36633 sefer sayılı yük treni, Güzelyurt köyü yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte, Yasin Bilgili idaresindeki 43 U 9363 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan Bilgili, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.