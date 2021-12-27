Kütahya'da hayvanseverler kırsaldaki sokak köpekleri için yiyecek bıraktı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir grup hayvansever, kentin kırsal kesiminde yer alan ve kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini besledi.

Kütahya Doğa Hayvanseverler Derneği üyeleri ile gönüllüler, soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri için çalışma başlattı.

Hayvanseverler, kent merkezinin dışında kalan Kirazpınar, Civli ve Enne mahallerine yakın bölgelerdeki besleme noktalarında, sokak köpekleri için mama, kemik ve ekmek bıraktı.

Dernek üyesi Ayşe Erden, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle merkeze uzak olan alanlarda yaşayan sokak köpeklerine yönelik besleme yaptıklarını söyledi.

Beslemeleri düzenli olarak yaptıklarını aktaran Erden, "Besleme yaptığımız bu hayvanların hemen hepsi kırsal kesimde yaşıyor ve soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bizler bu hayvanları buralarda beslemezsek şehir merkezine geleceklerdir. Biz bu çalışmaları tamamen kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bu konuda maalesef çok destek göremiyoruz. Gönüllülerden, hayvanseverlerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Erden, sokak hayvanlarının şartları iyileştirilmiş barınaklarda tedavi edilmeleri ve beslenmelerinin daha faydalı olacağını sözlerine ekledi.

AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet