Kütahya'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kütahya'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

02.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:02
Kütahya'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Adaköy'de yaşayan Ömer Cengiz'in ağılındaki 23 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.

JASAT'a bağlı dedektifler yaptıkları çalışmada, çalınan hayvanları aynı köydeki F.Ş'nin ağılında buldu.

Çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen F.Ş. ile 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Sedat Kapurtu Kim Kardashian
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 21:02:33. #1.14#
title