Kütahya'da haşereyle mücadele aralıksız sürüyor
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Kütahya'da haşereyle mücadele aralıksız sürüyor

Kütahya'da haşereyle mücadele aralıksız sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, haşere ve sineklerle mücadelesini aralıksız şekilde sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, haşere ve sineklerle mücadelesini aralıksız şekilde sürdürüyor.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte haşerelerle mücadele de artıyor. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gece gündüz tüm mahallelerde ilaçlama çalışmalarını devam ettiriyor. Köyden mahalle olan yeni mahallelerde de haşere ile mücadelenin yanında gübrelik ilaçlaması da yapılıyor.

Sivrisinek uçkunlarına ve haşerelere karşı, sıcak (dumanlama) ve soğuk (ULV) sisleme yöntemi ve kaynağında ilaçlama modelini uygulayan ekipler, sivrisinek ve karasinek larvalarına diğer haşerelere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Kütahyalıların daha rahat yaz ayları geçirmesi için yapılan ilaçlama çalışmalarının yaz sezonu süresince aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da haşereyle mücadele aralıksız sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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