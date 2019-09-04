Kütahya'da "Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri

04.09.2019 16:08

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla caddede stant açarak vatandaşları bilgilendiriyor.



Cumhuriyet Caddesi'nde açılan stantlarda vatandaşları bilgilendirip broşür dağıtan görevliler, bazı kişilerin şeker, yağ ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi.



İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca her yıl 3-9 Eylül tarihinin "Halk Sağlığı Haftası" olarak belirlendiğini hatırlattı.



Hafta dolayısıyla Kütahya'da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Zehir, şunları kaydetti:

"Bu etkinliklerde amaç, halkımızın sağlık konusunda daha fazla bilinçlendirmek, hastalanmadan sağlığını korumasını sağlamak. Peygamber Efendimizin de dediği gibi hastalanmadan önce sağlığımızın kıymetini bilmemiz lazım. Bunu sağlamak için de obezite ile ilgili mücadele vermemiz lazım. Diyetisyenler aracılığıyla sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz lazım. Halkımızın daha sağlıklı olması için hastalanmadan önce bizim Toplum Sağlık Merkezlerine, Sağlıklı Hayat Merkezlerine giderek obeziteyle ilgili tütün alışkanlıklarıyla ilgili hareket etme ile ilgili bilgi almalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA