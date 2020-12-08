Kütahya'da "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı" projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kütahya'da "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı" projesi

08.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:09
Kütahya'da

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında, "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı" projesine dahil işletmelerde gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında, "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı" projesine dahil işletmelerde gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi teknik personelleri tarafından 2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında, "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı" projesine dahil ildeki tüm işletmelerde gerekli kontroller gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 'Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı' projesi
Kütahya'da 'Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kütahya'da araç sayısı 215 bin 202 oldu
Kütahya'da araç sayısı 215 bin 202 oldu
'Kırkağaç Kavununda Sıfır Atık' Projesi başarılı bulundu
'Kırkağaç Kavununda Sıfır Atık' Projesi başarılı bulundu
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Demet Akalın Haluk Bilginer
Spor Samatta Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı" projesi - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:09:33. #1.15#
title