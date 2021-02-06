Kütahya'da haklarındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan 22 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kütahya'da haklarındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan 22 zanlı tutuklandı

06.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:35
Kütahya'da haklarındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan 22 zanlı tutuklandı

Kütahya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 29 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Kütahya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 29 zanlıdan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "yağma", "yaralama", "hırsızlık", ve "silahla tehdit" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 8 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılanların da yer aldığı 29 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler ve zanlılardan 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Halsey Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Hakan Kutlu Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Mersin Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da haklarındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan 22 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 15:38:29. #1.16#
title