Kütahya'da haklarındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan 22 zanlı tutuklandı

Kütahya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 29 zanlıdan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "yağma", "yaralama", "hırsızlık", ve "silahla tehdit" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 8 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılanların da yer aldığı 29 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler ve zanlılardan 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin