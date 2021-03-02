Kütahya'da haklarında yakalama kararı bulunan 29 zanlı tutuklandı
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Kütahya'da haklarında yakalama kararı bulunan 29 zanlı tutuklandı

02.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:26
Kütahya'da haklarında yakalama kararı bulunan 29 zanlı tutuklandı

Kütahya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 76 zanlıdan 29'u tutuklandı.

Kütahya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 76 zanlıdan 29'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, "FETÖ'ye üye olmak", "dolandırıcılık", "yaralama", "hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezalarına çarptırılanların da yer aldığı 76 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler ve zanlılardan 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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