Kütahya'da haklarında arama kararı bulunan 78 kişi yakalandı, 35'i tutuklandı
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Kütahya'da haklarında arama kararı bulunan 78 kişi yakalandı, 35'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya'da haklarında arama kararı bulunan 78 kişi yakalandı, 35'i tutuklandı

Kütahya'da geçen ay jandarma tarafından yakalanan haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 78 şahıstan 35'i yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'da geçen ay jandarma tarafından yakalanan haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 78 şahıstan 35'i yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca sorumluluk bölgesinde Mart ayı içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde aralarında, FETÖ, PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 1, kasten öldürme suçundan 1, hırsızlık suçundan 14, borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 9, yaralama suçundan 10, dolandırıcılık suçundan 3, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından 6, cinsel suçlardan 2, tehdit suçundan 2 ve 8 kayıp şahıs olmak üzere toplam 78 aranan şahıs yakalandı.

Şahısların adli makamlara sevkleri sonucunda, 35 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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