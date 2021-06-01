Kütahya'da haklarında arama kararı bulunan 39 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı
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Kütahya'da haklarında arama kararı bulunan 39 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı

Kütahya'da haklarında arama kararı bulunan 39 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da geçen ay jandarma tarafından yakalanan ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 39 kişiden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'da geçen ay jandarma tarafından yakalanan ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 39 kişiden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca sorumluluk bölgesinde Mayıs ayı içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda aralarında, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 2, hırsızlık suçundan 2, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 5, borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 5, yaralama suçundan 7, dolandırıcılık suçundan 4, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından 2, Cinsel suçlardan 1, tehdit ve hakaret suçundan 3 ve 5 kayıp şahıs olmak üzere toplam 39 aranan şahıs yakalandı.

Şahısların adli makamlara sevkleri sonucunda, 17 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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