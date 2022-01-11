Hakkında 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Hakkında 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da, dolandırıcılık suçlarından hakkında 333 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, dolandırıcılık suçlarından hakkında 333 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü Halil İbrahim G'nin (49) Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan Halil İbrahim G'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Halil İbrahim G. hakkında, çeşitli illerde "fatura ödeme merkezi" adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 308 suç duyurusunun olduğu, yapılan yargılamalarda aldığı 333 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi.

Hakkında 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkında 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkında 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkında 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkında 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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