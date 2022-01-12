Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da hakkında 25 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da hakkında 25 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus timi, Dumlupınar Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptıkları sırada kaçmaya çalışan Semih D'yi (32) yakaladı.

Şüphelinin yapılan sorgulamasında, kasten adam öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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