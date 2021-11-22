Kütahya'da hafriyat döküm sahasında kamyonun çarptığı işçi öldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da geri manevra yapan kamyonun altında kalan İşçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.A'nın kullandığı 34 PL 6348 plakalı kamyon, merkeze bağlı Gümüş köyü yakınındaki bir işletmenin hafriyat döküm sahasında, geri manevra yaptığı sırada, işçilerden Abdullah Sayan'a (58) çarptı.

Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Sayan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İşçinin cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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