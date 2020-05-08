Kütahya'da hafızlık protokolü imzalandı
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Kütahya'da hafızlık protokolü imzalandı

Kütahya'da hafızlık protokolü imzalandı
08.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:54

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında örgün eğitime devam eden öğrencilerin aynı zamanda hafızlık yapabilmesine imkan sağlayan protokol imzalandı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında örgün eğitime devam eden öğrencilerin aynı zamanda hafızlık yapabilmesine imkan sağlayan protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından, "Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü"ne imza atıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başyiğit, protokolle, örgün eğitime devam edip hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, hafızlık ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Hafızlık eğitiminin ortaokul düzeyinde yapılmasının planlandığını da aktaran Başyiğit, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizden hafızlık eğitimi için ilgi ve kabiliyeti olanlar arasından seçilmesi, hafızlığa 5'inci sınıfta başlanması, 6'ıncı sınıfta tamamlanıp 7 ve 8'inci sınıfta pekiştirilmesi de protokolle sağlanacak. Aynı zamanda öğrencilerimizin okul ortamından, ailesinden ve sosyal çevreden uzak kalmadan, örgün eğitimden azami düzeyde yararlanarak hafızlık eğitimi alması ve öğrencilerin akademik öğrenme açısından velilerin beklentilerinin karşılanmasını da hedefliyoruz."

Hazırlar ise yaptığı açıklamada, protokol çerçevesinde il müftülüğü olarak, proje kapsamında bulunan okullarda gerçekleştirilecek faaliyetlerde iş birliği yaparak gerekli desteği sağlayacaklarını, öğrencilerin hafızlık sürecinde talep olması halinde, Kuran kurslarında yatılı olarak eğitim görmelerine imkan sağlanacağını söyledi.

İmza törenine projeden sorumlu kurum şube müdürleri, proje koordinatörü, proje kapsamında bulunan okul müdürleri ve Kur'an kursu yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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