Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı 15 yaşındaki çocuk öldü
Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
23.07.2020 00:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:26
Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
M.V. A.'nın kullandığı 06 VTJ 40 plakalı hafif ticari araç, Dumlupınar Mahallesi yakınlarındaki Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'ndan karşıya geçmeye çalışan Anıl Kara'ya (15) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aracın sürücüsü M.V.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kara'nın, Dumlupınar Mahallesi'ndeki tekvando salonundaki antrenmanın ardından yolun karşısındaki evine giderken kazanın olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA