Kütahya'da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kütahya'da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Kütahya'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Erol T. (59) yönetimindeki 43 ER 550 plakalı hafif ticari araç, Karsak köyü yakınlarında A.M'nin kullandığı 06 DG 7355 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Erol T. yaşamını yitirdi, yaralanan eşi ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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