Kütahya'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
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Kütahya'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

Kütahya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 8 bin 97 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

07.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:25
Kütahya'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 8 bin 97 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


KOM ekiplerinin Kütahya il merkezindeki aramalarda, gümrük kaçağı olduğunu belirlenen 6 bin 236 adet kapsül, 666 paket macun, bin 115 adet sprey-mendil, 42 paket çikolata ve 38 adet geciktirici krem olmak üzere toplam 8 bin 97 adet cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.


Polisin, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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