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Kütahya'da gol sesi çıkmadı

Kütahya'da gol sesi çıkmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor ile Bursa Yıldırımspor, Dumlupınar Stadı'nda karşı karşıya geldi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor ile Bursa Yıldırımspor, Dumlupınar Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karlı havada oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Belediye Kütahyaspor ile Bursa Yıldırımspor, karlı havada karşı karşıya geldi. İki takım da maça kontrollü başlarken, Belediye Kütahyaspor topa daha çok hakim olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Kontra ataklarla gol arayan Bursa temsilcisi, bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Yıldırmspor'un bir topu direkten dönerken, son dakikalarda Belediye Kütahyaspor baskı kursa da aradığı golü bulamadı ve maç başladığı gibi golsüz bitti. - KÜTAHYA

Kütahya'da gol sesi çıkmadı

Kütahya'da gol sesi çıkmadı

Kütahya'da gol sesi çıkmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Dumlupınar, Bursa, Spor, Haber

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