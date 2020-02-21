Kütahya'da Gezi Parkı davası kararına tepki

21.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:28

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyeleri, mahkemenin Gezi Davası ile ilgili verdiği beraat kararına tepki gösterdi.



Platform üyesi sivil toplum kuruluşları temsilcileri, cuma namazının ardından Ulu Cami önünde bir araya geldi.



KÜSİDAP Başkanı Nazif Kocaçoban, burada yaptığı konuşmada, "Milletin gördüğünü, bildiğini görmeyen, bilmeyen bu kararı milletin vicdanı hiçbir zaman kabul etmeyecektir" dedi.



Gezi olaylarının milletin gözünde askeri darbe gibi olduğunu belirten Kocaçoban, şunları kaydetti:



"Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen gezi kalkışması milletimizin gözünde amaçsız, fakatsız, apaçık bir ihanettir. Gezi devlete ve millete karşı sivil bir kalkışma halini almıştır. Yıkımın adresi olan gezi parkı, tarihe düşülen kara bir lekedir ve verilen karar bunu milletin vicdanında değiştirmeyecektir. Ortalığı yakıp yıkmak, terör propagandası yapmak asla meşrulaştırılamaz. Sokakları yangın yerine çevirenleri, polisimize kalkan elleri, irademizi yok saymak isteyenleri, yaşanan vandalizmi unutmadık, unutmayacağız."

Kocaçoban, kararın milletin gözünde yok hükmünde sayıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA