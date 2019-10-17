17.10.2019 22:09

Kütahya'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

KÜTAHYA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), 10 ilden ekiplerin katılımıyla Kütahya'da 5.6 deprem senaryolu saha tatbikatı yapılırken, yaralı kurtarma enkaz sahneleri gerçeği aratmadı.

Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü sahasındaki tatbikat alanında oluşturulan 'Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nin başlama komutu ve koordinat bildirmesiyle harekete geçen yaklaşık 20 ekip, Zafer Meydanı'nda bulunan ve boşaltılan eski valilik hizmet binasına geldi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede güvenlik tedbiri aldığı tatbikatta ekipler, senaryo gereği 5,6 büyüklüğündeki deprem sonucu enkaz altında kalan yaralılara müdahalede bulundu.

Yaralılar binanın dördüncü katından halat ve sedyelerle tahliye edildi. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Arama kurtarma köpeği 'çıtır'ın da yaralı araması yaptığı tatbikatı vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, tatbikatın doğaçlama süreçlerle gerçekleştiğini, senaryonun daha önce ekiplerle paylaşılmadığını söyledi.

Böylelikle gerçek uygulamalardaki eksikleri tespit etmenin daha kolay olduğuna ifade eden Müdür Ahmet Ali Artun, "Tatbikatla eksiklerimizi tespit edip planlarımızı revize edecek şekilde gerçekleştirdik. Burada aynı zamanda ekiplerin koordinasyon ve işbirliğini hedefliyoruz. Ekiplerin bir arada çalışabilirliğini test ediyoruz. Daha önce öngörülemeyen eksikleri tespit edip gerçek olaylarda vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu kapsamdaki tatbikatlarımız yarın da devam edecek. Katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA