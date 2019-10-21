Kütahya'da gasp iddiası

21.10.2019 13:48

Kütahya'da, bir gencin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Fevzi O. (19), Ziraat Mahallesi'ndeki Kent Park'ta kendisini bıçakla tehdit eden yeni tanıştığı H.K'nin (26), cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla polis merkezine başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gasp şüphelisini Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında, Fevzi O'dan gasbettiği ileri sürülen cep telefonu da bulundu.

Gözaltına alınan H.K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA