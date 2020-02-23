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Kütahya'da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenmesi Kütahyalı taraftarları sevince boğduMaçın bitiş düdüğüyle birlikte caddelere dökülen taraftarlar, meşale yakarak galibiyetin sevincini yaşadı.

23.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:11
Kütahya'da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci

'ın deplasmanda 'yi 3-1'lik skorla yenmesi Kütahyalı taraftarları sevince boğdu


Maçın bitiş düdüğüyle birlikte caddelere dökülen taraftarlar, meşale yakarak galibiyetin sevincini yaşadı. Atatürk Bulvarı üzerinde ellerindeki bayrak ve flamalarla yürüyüşe geçen taraftarlara, güzergah boyunca apartmanlardaki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Bu arada, bazı vatandaşlar da galibiyetin sevinci araç konvoyu düzenleyerek kutladı.


Kütahyalı taraftarlar, 20 yıl sonra gelen galibiyet ile çok mutlu olduklarını ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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