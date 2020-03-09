Kütahya'da firari gasp hükümlüsü yakalandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kütahya'da firari gasp hükümlüsü yakalandı - Haber
Kütahya, Güncel

Kütahya'da firari gasp hükümlüsü yakalandı

Kütahya'da gasp ve silahlı tehditten 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, eğlence mekanında yakalandı.

09.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:54
Kütahya'da firari gasp hükümlüsü yakalandı

Kütahya'da gasp ve silahlı tehditten 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, eğlence mekanında yakalandı.

Kentteki eğlence mekanlarındaki denetimlerini sürdüren Asayiş Şubesi ekipleri, kimliğinin üzerinde olmadığını, adının Serdar E. olduğunu söyleyen şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlının, parmak izi incelemesinden gasp ve silahlı tehdit suçlarından 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Recep Yerebakan (40) olduğu, Eskişehir ve Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki cumhuriyet başsavcılıklarınca arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Donald Trump Angela Merkel Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Haluk Levent Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Kütahya'da firari gasp hükümlüsü yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:10:19. #1.15#