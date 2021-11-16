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Kütahya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan L.Y'nin, Tavşanlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, bu kişiyi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde gözaltına aldı.

Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmiş hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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