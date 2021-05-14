Kütahya'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Kütahya'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kütahya'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'da, Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kütahya'da, Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çarşı bölgesinde yaşayan vatandaşlar, cuma namazı çıkışında tarihi Ulu Cami önünde toplandı. İsrail aleyhinde sloganlar atarak büyük bir Filistin bayrağı açan grup, Gazze ve Kudüs'te şehit olanlar için dua etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, daha sonra şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Gıyabi namaz ve duanın ardından Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Kudüs'e destek olmak için basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı okuyan AGD yönetim kurulu üyesi Ahmet Meşe, İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı dinlemeden Filistinlileri şehit ettiğini söyledi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik linç girişiminde bulunduğunu aktaran Meşe, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail'in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Terör örgütü İsrail sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için bir beladır. Siyonist İsrail'in attığı her adımı takip edeceğiz ve anında gereken tepkiyi göstereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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