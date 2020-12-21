Kütahya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Kütahya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

21.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:09
Kütahya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

KÜTAHYA'da haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yakalama kararı olan M.Ç. (37) ile H.I.'nin (37) kentte olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen ekipler, il merkezi ve Simav ilçesinde yaptıkları eşzamanlı operasyonlarda 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Kütahya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kütahya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kütahya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:11:55. #1.15#
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