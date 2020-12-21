Kütahya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Kütahya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

21.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:40
Kütahya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri kadın 2 zanlı yakalandı.

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri kadın 2 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya ve Simav ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan M.Ç. (37) ve H.I. (37) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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