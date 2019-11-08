Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon, 4 gözaltı

08.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:14

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 4 ayrı adreste örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda F serisi 1 dolar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyallar ele geçirildi. Operasyonda K.M., S.D., Y.G. ve F.G. gözaltına alındı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA