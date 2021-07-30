Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı
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Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı Asit tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asit tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı

Asit tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asit tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu Derecik köyü yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Emet istikametine gitmekte olan E.M. idaresindeki 33 ALU 68 plakalı asit tankeri ile Derecik Köyü istikametine gitmekte olan O.K. yönetimindeki 16 BC 499 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan G.K. ve G.A. yaralandı.

Kaza sonuncunda yere dökülen asit için gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Devrilen tanker ve dökülen asit nedeni ile yol bir müddet trafiğe kapatıldı.

Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı
Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı
Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı
Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı
Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı
Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı
Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı
Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı
Kütahya'da faciadan dönüldü: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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