Kütahya'da evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık iddiası
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Kütahya'da evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık iddiası

Kütahya'da, Suriye ve Fas'tan getirdikleri kadınlar üzerinden 'Dolandırıcılık' yaptıkları ileri sürülen 3'ü yabancı uyruklu toplam 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

13.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:08
Kütahya'da evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık iddiası

'da, Suriye ve 'tan getirdikleri kadınlar üzerinden 'Dolandırıcılık' yaptıkları ileri sürülen 3'ü yabancı uyruklu toplam 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, şehir merkezinde ve Altıntaş ilçesinde belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.A. ve Ş.Ş. ile Fas uyruklu kadınlar M.S., S.A. ve R.L. gözaltına alındı.


Şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından "Evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.


Bir televizyonda yayınlanan programa katılan bazı kişilerin, evlilik vaadiyle dolandırıldıkları iddiaları üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir süre önce soruşturma başlatılmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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