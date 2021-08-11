Kütahya'da ev yangını
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Kütahya'da ev yangını

Kütahya'da ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Derbent köyünde Mehmet Ö.'ye ait evde yangın çıktı. Ev sahibinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangına Orman İşletme, Tavşanlı Belediyesi ekipleri, Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekipleri ve Garp Linyitleri İşletmesine bağlı arazözler müdahale etti.

Yangının evin önünde yanan kuzineden çıktığı tahmin ediliyor.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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