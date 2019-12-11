Kütahya'da etil alkol ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Kütahya'da etil alkol ele geçirildi - Haberler

Kütahya'da etil alkol ele geçirildi

Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlenen 60 litre etil alkol ele geçirildi.

11.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:09
Kütahya'da etil alkol ele geçirildi

'da tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlenen 60 litre etil alkol ele geçirildi.


Kütahya İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri şehir merkezindeki bir iş yerinde kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptıkları aramada 60 litre etil alkol, 150 fişek, 1 kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 12 cinsel içerikli içecek, 25 cinsel içerikli sprey, 6 cinsel içerikli macun, 800 içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Polisin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alındığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler