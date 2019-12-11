Kütahya'da etil alkol ele geçirildi

11.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:09

Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlenen 60 litre etil alkol ele geçirildi.



Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri şehir merkezindeki bir iş yerinde kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptıkları aramada 60 litre etil alkol, 150 fişek, 1 kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 12 cinsel içerikli içecek, 25 cinsel içerikli sprey, 6 cinsel içerikli macun, 800 içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.



Polisin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alındığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA