Kütahya'da engellilere akülü sandalye desteği

Kütahya'da hayırseverlerin destekleriyle satın alınan 3'ü akülü 4 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.

Hayırseverlerin destekleriyle alınan akülü ve manüel tekerlekli sandalyeler, Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği aracılığıyla, 4 ihtiyaç sahibi engelliye verildi.

Dernek başkanı Hatice Yakar, derneklerine müracaatta bulunan ihtiyaç sahiplerine, hayırseverlerin de desteğiyle akülü veya manuel sandalye verdiklerini söyledi.

2003 yılından beri kent merkezi ile ilçe ve köylerde bin 500 civarında manuel, 500 civarında da akülü sandalyenin dağıtımını gerçekleştirdiklerini bil Yakar, şunları kaydetti:

"İsminin açıklanmasını istemeyen hayırseverlerimizden bir kardeşimiz derneğimize 3 adet akülü sandalye, başka bir hayırseverimiz de bir manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Biz dernek olarak bu sandalyeleri sahiplerine bugün ulaştırdık. Engelli arkadaşlarımız içinde olacak ve bağımsız bir şekilde kendi hayatlarını idame ettirebilecekler."

Yakar, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan