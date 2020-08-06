Kütahya'da en kapsamlı Korona denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya'da en kapsamlı Korona denetimi

Kütahya'da en kapsamlı Korona denetimi İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilde eş zamanlı olarak en yoğun Korona virüs (Covid-19) denetimi Kütahya'da da gerçekleştirildi.

Kütahya'da en kapsamlı Korona denetimi
06.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:50

Kütahya'da en kapsamlı Korona denetimi

KÜTAHYA - İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilde eş zamanlı olarak en yoğun Korona virüs (Covid-19) denetimi Kütahya'da da gerçekleştirildi.

Kütahya Vali Yardımcıları Mustafa Güney ve Halil İbrahim Ertekin beraberindeki heyet ile birlikte Atatürk Bulvarı ve Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan iş yerlerini denetledi. Berber, kuaför ve taksi durakları ile kafeleri gezen denetim ekipleri iş yerlerinin yönetmeliğe uygunluğunu denetlerken işveren ve çalışanların maske takma konusunda da uyarılarda bulundu.

Denetimler ile ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Mustafa Güney, "Bugün İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile en yoğun denetimlerimizi gerçekleştirdik.Kütahya'da Türkiye yapılan üzerinde bir denetim ekibi oluşturduk. 70 kişiden oluşan 13 ayrı ekibimiz sürekli denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu ekip bugüne kadar bin 430 işletmeyi denetledi. Bugün Kütahya il merkezinde yaklaşık 150 kişilik bir ekiple 642 iş yerini denetimden geçirdik.Amacımız vatandaşımıza, esnafımıza zorluk çıkartmak değil. Sağlık için güzel bir Kütahya oluşturmak. Aslında halkımızın dikkat edeceği hususlar basit. Maska, mesafe ve temizlik. Bunlara dikkat etiğimiz sürece biz bu virüs belasını yeneriz" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi Güncel
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Dünya
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Son Dakika: Altının gram fiyatı 484 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 484 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor
Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi,TIR dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı
Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi,TIR dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı
Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Kütahya'da en kapsamlı Korona denetimi - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 17:13:35. #1.14#
title