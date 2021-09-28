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Kütahya'da 'En güzel kaz' yarışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kütahya'da 'En güzel kaz' yarışması

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ören köyünde düzenlenen 'Kaz güzellik' yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ören köyünde düzenlenen 'Kaz güzellik' yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Köy muhtarı Necmettin Dilsiz, 200 haneli Ören köyün tamamının yıllardır kaz üreticiliği yaparak geçimlerini sağladığını kaydetti.

Dilsiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla ilk defa 'En güzel kaz' yarışması düzenlendiğini ifade etti.

Yarışmaya 20 üreticinin katıldığını belirten muhtar Dilsiz, "3 kişiden oluşan juri kazlara görünüm ve kilo olarak puan verdi. Yarışmama yatılan ve katılmayan tüm üreticilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Etkinliği katılan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Asırlardır geleneksel yöntemlerle yetiştirilen kaz ve geleneksel lezzetimiz kaz tiridi ile ünlü Aslanapa ilçemize bağlı Örenköy'de düzenlenen kaz güzellik yarışmasına katılmanın sevincini yaşıyorum. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, İŞ-KUR ve Halk Eğitim Merkezimizin katkılarıyla ilk kez böyle bir yarışma düzenleniyor. Tüm üreticilerimizi ve bu güzel organizasyonu tertiplenenleri canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

Yarışmada görünüm ve kiloya göre verilen puanlar sonrası birinciliği Ayşe Ergün, ikinciliği Züleyha Kocakuşak ve üçüncülüğü de Emine Dilsiz'in yetiştirdiği kazlar elde etti.

Yarışmada, derece elde eden üreticilere kaz yemi ve madalya takdim edildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 'En güzel kaz' yarışması

Kütahya'da 'En güzel kaz' yarışması

Kütahya'da 'En güzel kaz' yarışması

Kütahya'da 'En güzel kaz' yarışması

Kütahya'da 'En güzel kaz' yarışması

Kütahya'da 'En güzel kaz' yarışması

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Haber: Kütahya'da 'En güzel kaz' yarışması - Haberler
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