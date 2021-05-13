Kütahya'da durdurulan iki araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Kütahya'da durdurulan iki araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da durdurulan iki araçta uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da Yunus timlerince durdurulan iki araçta 1,78 gram bonzai ve 4,36 gram esrar ele geçirildi.

Kütahya'da Yunus timlerince durdurulan iki araçta 1,78 gram bonzai ve 4,36 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Mecidiye Mahallesi'nde yapılan çalışmalar çerçevesinde durdurulan aracın içerisinde bulunan H.E. (46) isimli şahsın yapılan üst aramasında 1,78 gram bonzai olarak tabir edilen narkotik madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Motosikletli Polis Timlerince yine Mecidiye Mahallesinde yapılan kontroller esnasında K.K. (27) isimli şahıs aracından yere attığı 4,36 gram esrar ile birlikte yakalandı. Araç sürücüsü ve beraberindeki 2 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, 1,32 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da durdurulan iki araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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