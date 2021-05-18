Kütahya'da doğum oranları azalıyor
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Kütahya'da doğum oranları azalıyor

Kütahya'da doğum oranları azalıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Doğum İstatistiklerine göre, Kütahya'da doğum oranları azalmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Doğum İstatistiklerine göre, Kütahya'da doğum oranları azalmaya devam ediyor.

TÜİK' ten yapılan açıklamaya göre, Kütahya il genelinde 2020 yılında 5 bin 615 bebek dünyaya geldi. Kütahya'da doğan bebeklerin 2 bin 862'si erkek, 2 bin 753'ü kız bebeklerden oluşuyor. Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısının ifade edildiği kaba doğum hızının 2020 yılı Türkiye ortalaması yüzde 13,3 iken, bu rakam Kütahya'da yüzde 9,7 oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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