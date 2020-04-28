Kütahya'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

KÜSİDAP Başkanı Nazif Kocaçoban, yaptığı açıklamada, Erbaş'ın 24 Nisan'daki cuma hutbesinde İslam'ın emirlerini dile getirdiğini, İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları hakkında toplumu aydınlatma görevini yerine getirdiğini belirtti.

Erbaş'a ve İslam'a yapılan saldırıya sessiz kalmayacaklarını kaydeden Kocaçoban, şunları kaydetti:

"Ankara, İstanbul, İzmir gibi bazı baroların yöneticileri ve İHD gibi sözde insan hakları örgütleri temsilcileri, Erbaş'ın irat ettiği hutbesini bahane ederek, Diyanet İşleri Başkanına ve inancımıza, değerlerimize saldırıda bulunmuşlardır. Halkın inançlarını hiçe sayarak Anayasa suçu işlemişlerdir. Yaptıkları tam da bu kötü alışkanlıkları meşrulaştırma çabasıdır. Dini inançları hiçe saymak, onlarla alay etmektir. Bahsi geçen baroların yöneticilerini ve İHD temsilcilerini bu bildirileri sebebiyle kınıyoruz."

Kaynak: AA