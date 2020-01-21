Kütahya'da diyabetli çocuklar için diyabet okulu açıldı

21.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:42

Kütahya'da, Tip 1 diyabetli çocukların hastalıkla daha kolay baş edebilmeleri için diyabet okulu açıldı.



Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan okulun ilk gününde diyabetin ne olduğu, tanısı ve tedavisiyle ilgili bilgiler verildi.



Hastane başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, burada yaptığı konuşmada, diyabetli hastaların yaşamlarının oldukça zor olduğunu söyledi.

Diyabetle ilgili bilgiler veren Özatik, şunları kaydetti:

"Diyabetli bir çocuğa sahip olmak hakikaten zor. Çünkü diyabetli çocuklar da diğer çocukların yediklerinden yemek isteyecek, onlarla beraber hareket etmek isteyecektir. Aileleri olarak sizler de o sıkıntıları yaşıyorsunuz. Açtığımız bu okulun amacı da diyabetli olan çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin hayatta bu hastalıkla baş edebilmeleri için öne çıkan bazı kavramları elde edebilmeleri. İnşallah bu okulumuzla buraya katılan çocuk ve ailelerimizin hayatları kolaylaşacaktır. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Nijat Baş da, tedavinin amaçları hakkında bilgi verdi.



Sağlık personeli ve ailelerin çocuklarıyla beraber ilgi gösterdiği diyabet okulu, verilecek eğitimlerin tamamlanmasının ardından sona erecek.

Kaynak: AA