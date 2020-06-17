Kütahya'da din görevlileri Kovid-19 sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, din görevlilerinin yeni tip koronavirüs (Kovit-19) sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol üstlendiğini bildirdi.

Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, din görevlilerinin yeni tip koronavirüs (Kovit-19) sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol üstlendiğini bildirdi.

Kocaçoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, din görevlilerinin gönüllü olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırdıklarını, Valilik tarafından plaket ve takdir belgesi ile onurlandırılmasının gönüllü din görevlilerinin motivasyonunu daha da yükselteceğini belirtti.

Valiliğin oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında din görevlilerinin de vatandaşlara hem maddi hem de manevi destek verdiğini aktaran Kocaçoban, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ülkemizde birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilendi. Bizler de sendika olarak Kütahya genelinde imam hatibinden müezzinine, Kur'an kursu öğreticilerimizden müftülük personeline kadar tüm din görevlileri Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü olarak hizmet verdik. Din görevlilerimiz maddi yardımların yanında manevi ve psikolojik olarak da vatandaşlarımıza destek verdiler."

Kaynak: AA